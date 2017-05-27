Що могло стати причиною залізничної аварії на Хмельниччині: поліція озвучила версію

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Четверо дітей і двоє дорослих постраждали в результаті залізничної аварії на Хмельниччині. Локомотив протаранив пасажирський потяг "Київ - Кам'янець-Подільський".
У двох вагонах потяга, які зійшли з рейок, було більше сотні дітей. Вони їхали на екскурсію. В результаті аварії легкі забої отримали 4 дитини. Після обстеження їх уже відпустили з лікарні.
Двох дорослих, які також постраждали, ще оглядають медики. Жертв немає.
Сталося це на залізничній станції Нігин близько 6 ранку.
Пасажирів автобусами вже вивезли до Кам'янця-Подільського.
Обставини аварії з'ясовуються.
"За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху саме на залізничному транспорті. За попередніми даними причиною зіткнення може бути помилка диспетчера", – повідомила речник ГУ НП в Хмельницькій області Інна Глега.