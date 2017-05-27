Що могло стати причиною залізничної аварії на Хмельниччині: поліція озвучила версію

Четверо дітей і двоє дорослих постраждали в результаті залізничної аварії на Хмельниччині. Локомотив протаранив пасажирський потяг "Київ - Кам'янець-Подільський".

У двох вагонах потяга, які зійшли з рейок, було більше сотні дітей. Вони їхали на екскурсію. В результаті аварії легкі забої отримали 4 дитини. Після обстеження їх уже відпустили з лікарні.

Двох дорослих, які також постраждали, ще оглядають медики. Жертв немає.

Сталося це на залізничній станції Нігин близько 6 ранку.

Пасажирів автобусами вже вивезли до Кам'янця-Подільського.

Обставини аварії з'ясовуються.

"За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху саме на залізничному транспорті. За попередніми даними причиною зіткнення може бути помилка диспетчера", – повідомила речник ГУ НП в Хмельницькій області Інна Глега.