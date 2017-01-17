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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві

16:08, сьогодні 684 Читать новость на русском
Київ у тумані
Київ у тумані / Фото з соцмереж

17 січня столицю України оповив густий туман. Дехто з киян почав панікувати, та більшість користувачів жартують над дивним природним явищем.

У ДСНС запевняють, що туман є природним явищем. Ця ситуація набула чималих обертів у соцмережах.

"Ситуація у Києві така ж, як і зі снігопадом. Не бачив жодної туманоприбиральної машини, – пише користувач Іван Марунич у Facebook.

"Нарешті ідеальна погода для киян. Не видно ані МАФів, ані новобудов, ані зовнішньої реклами, ані інших киян", – жартує Антон Ходза.

Читайте також: У мережі з'явились дивовижні фото "затуманеного" Києва з дрона

Теги: Київ Україна Меми Курйози Погода
Джерело: 24 Канал
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