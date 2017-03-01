Шість додаткових вихідних матимуть українці навесні

В Україні навесні буде шість "додаткових" вихідних на честь державних свят.

Згідно з розпорядженням Кабміну, один з вихідних потрібно буде відпрацювати в суботу.

Весняні вихідні:

- 8 березня на честь Міжнародного жіночого дня,

- 16 і 17 квітня – святкування Великодня,

- 1 і 2 травня – на честь Дня міжнародної солідарності трудящих,

- 8 і 9 травня – передсвятковий день, який потрібно буде відпрацювати у суботу, 13 травня, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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