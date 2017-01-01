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Сильна пожежа у львівській багатоповерхівці: десятки людей евакуювали

20:21, сьогодні 2044 Читать новость на русском
У Львові горіла багатоповерхівка
У Львові горіла багатоповерхівка / dsns.gov.ua

Вдень 1 січня у Львові у спальному мікрорайоні Рясне-2 горів багатоповерховий житловий будинок.

На відео, яке у соцмережах опублікували очевидці, видно, як полум'я валило із вікон однієї з квартир на 4 поверсі.

Як інформує прес-служба ДСНС, щоб ліквідувати загорання, довелось евакуювати 50 людей.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам приблизно об 11:23 1 січня.

Займання сталось на балконі квартири на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку, що на вулиці Величковського.

Вогонь вдалось повністю загасити менш ніж через півгодини.

На фото, які опублікували надзвичайники видно, що вікно і частина меблів у квартирі, де сталась пожежа, вигоріли дощенту.

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Теги: Україна Львів Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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