Сім раз перевір – один раз придбай: як не стати власником "квартири-примари"?

Кількість незаконних забудов в Україні із року в рік тільки зростає. За даними містобудівного кадастру нині в Києві зводять 62 житлових комплекси з порушеннями необхідних норм.

А це майже третина від загальної кількості новобудов. В інших містах ситуація не краща, запевняють фахівці. Тому вкотре радять перед укладанням угоди ретельно перевіряти всю інформацію про обраний об'єкт та забудовника.

В першу чергу варто переконатися у наявності документів про виділення земельної ділянки під зведення житлового комплексу. Вона має бути у власності забудовника або ж взята в довгострокову оренду. Зверніть увагу й на цільове призначення землі. Якщо ділянка виділена не під громадську чи житлову забудову, то сміливо прощайтеся з цим об’єктом – його зведення в будь-який момент може бути замороженим.

Звернути увагу необхідно й на сам дозвіл або декларацію про проведення будівельних робіт (перший документ видається на IV-V категорії складності будівництва, другий – на III). За словами президента будівельної корпорації "РІЕЛ" Ростислава Мельника, саме цим моментом забудовники зараз зловживають найчастіше. Оскільки декларацію отримати простіше, деякі забудовники декларують об’єкт як будівлю третьої категорії складності, а насправді зводять будинки IV-V категорії. При першій же перевірці такий об’єкт можуть заморозити або ж знести вже навіть після завершення будівництва.

Необхідно також звернути увагу й на наявність:

– містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

– технічних умов;

– проектної документації.

Махінації з останнім пунктом також нині "в тренді" серед забудовників, запевняє Ярослава Чапко, директор компанії City Development Solutions. "Зайві" поверхи новобудов – предмет скандалів у столиці вже не перший рік. Тобто, наприклад, за офіційним проектом об’єкт має вісім поверхів, а зводять 14-15. Відтак квартири на "зайвих" поверхах – "примари", на які отримати документи в подальшому неможливо.

Не менш важливим кроком є ретельна перевірка інвестиційного договору об'єкту будівництва. За оцінками фахівців, на сьогодні є три законні схеми: фонд фінансування будівництва, цільові облігації та пайові інвестиційні фонди. Якщо в договорі прописані інші варіанти (наприклад, ЖБК) – є ризик залишитись без даху над головою.

Перевірити документи по будь-якому об’єкту можна на профільних сайтах – вся інформація у відкритому доступі. Якщо ж на пошуки не маєте часу, пам’ятайте – всі ці папери зобов’язаний надати вам забудовник. У разі відсутності хоча б одного з них ввести в експлуатацію об'єкт буде неможливо, а відтак є ризик залишитися не тільки без інженерних комунікацій та поштової адреси, а й без права власності на житло.