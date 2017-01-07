Синоптики озвучили невтішні прогнози погоди в Україні на найближчі дні

7 та 8 січня активний циклон з Чорного моря продовжить ускладнювати погодні умови в Україні. Очікуються тривалі хуртовини, снігові замети та посилення вітру, ожеледиця.

Про це пише ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом 7-8 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині – до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах", – йдеться у повідомленні.

Також надзвичайники наголошують, що у Карпатах дуже високий рiвень сходження лавин. У гірських районах Закарпаття можливі зсуви снігу на дороги.

По західній половині Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-50 дм, швидке обледеніння суден, погіршення видимості до 100-500м,

– додають у ДСНС.

У столиці сніговий покрив зросте від 10 до 15 сантиметрів, температура знизиться до -15-18 вночі, та до -10 вдень.

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"У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с. У західних та північних областях різке зниження температури повітря до -11-16, в Карпатах та Прикарпатті до -20-25 морозу", – йдеться у повідомленні.

Незначне потепління в Україну прийде з 9 січня.

Зазначимо, через складні погодні умови в період з 6 до 7 січня залишили без світла понад 70 населених пунктів у семи областях України, а на Одещині негода спровокувала масові затори.



До слова, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" через негоду скасували 9 авіарейсів.