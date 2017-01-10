Синоптики попереджають про нову хвилю лютих морозів

Після кількох днів відносного послаблення морозів та хуртовин в Україну знову повернеться холоди. Відносне потепління триватиме до кінця цього тижня.
Про це розповіла начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, інформує УНІАН.
Нове серйозне зниження температури прогнозують на 18-19 січня до -17 градусів морозу.
"Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня", – заявила Адаменко.
Вона додала, що тоді очікуються незначні опади.
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