Скільки державних коштів витрачає партія Ляшка на пропаганду: шокуючі дані

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Скотиняки. Кремлівська зозуля. Нюхати землю, цілувати корову, махати вилами. Знімати постановочне затримання сепаратистів. Гадаю, практично усі зрозуміли, про кого йде мова. Усьому виною є пропаганда.
13 мільйонів гривень – таку суму вже встигла освоїти "Радикальна партія" Олега Ляшка, яку отримала в рамках державного фінансування. Майже половину з цих коштів у Лашко і компанія потратили на пропаганду. 5,8 мільйонів гривень – на рекламу по телебаченні, ще 500 тисяч – на радіорекламу.
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Найбільше радикали світились на двох телеканалах – "112" і "News One".
Ще 88 тисяч гривень пішло, аби "не скотиняк" згадували у друкованих виданнях.
Майже півмільйона (400 тисяч гривень) радикали витратили на сумки та бейсболки з логотипом вилоносців, а також 132 тисяч гривень – на листівки.
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