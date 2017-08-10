10:10
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Нагороди медиків. Фотосесія незвичайних дітей
Випуск новин
23:07, 9 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Цифра
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки державних коштів витрачає партія Ляшка на пропаганду: шокуючі дані

09:10, сьогодні 370 Читать новость на русском

Скотиняки. Кремлівська зозуля. Нюхати землю, цілувати корову, махати вилами. Знімати постановочне затримання сепаратистів. Гадаю, практично усі зрозуміли, про кого йде мова. Усьому виною є пропаганда.

13 мільйонів гривень – таку суму вже встигла освоїти "Радикальна партія" Олега Ляшка, яку отримала в рамках державного фінансування. Майже половину з цих коштів у Лашко і компанія потратили на пропаганду. 5,8 мільйонів гривень – на рекламу по телебаченні, ще 500 тисяч – на радіорекламу.

Читайте також: Яку суму отримали депутати за неробство у минулому місяці

Найбільше радикали світились на двох телеканалах – "112" і "News One".

Ще 88 тисяч гривень пішло, аби "не скотиняк" згадували у друкованих виданнях.

Майже півмільйона (400 тисяч гривень) радикали витратили на сумки та бейсболки з логотипом вилоносців, а також 132 тисяч гривень – на листівки.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: гроші Реклама Радикальна партія Олег Ляшко Медіа
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибирали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
1349
5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
сьогодні, 08:41 5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
Злой Одессит 985
Революционная лирика закончилась, нам нужны только свои, умеющие носить начальские портфельчики
9 серпня, 22:02 Революционная лирика закончилась, нам нужны только свои, умеющие носить начальские портфельчики
Михайло Подоляк 1412
Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа
9 серпня, 21:00 Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа
Іван Яковина 2290
Возвращение Крыма
9 серпня, 20:00 Возвращение Крыма
Павло Казарін 1896
Нерозмитнені авто в Україні: як усіх примирити
 6 червня , 21:10
Кривавий напад на готель в Єгипті: двоє українських туристів загинули
 14 липня , 17:18
Рада перейменувала Мукачеве
 23 травня , 18:17
Яку суму заробітчани перерахували до України у 2016 році: вражаючі дані
 14 червня , 08:30
Хто володіє найуспішнішим банком України: шокуючі дані
 3 серпня , 08:31
Скільки росіян ненавидять Україну: статистика
 14 липня , 07:16
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук