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Телеканал новин 24 Сковорода відпочиває: в Україні може з'явитись нова банкнота
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сковорода відпочиває: в Україні може з'явитись нова банкнота

00:53, сьогодні 71646 Читать новость на русском
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В Нацбанку не відкидають, що незабаром в Україні може з'явитись банкнота номіналом понад 500 гривень.

Національний банк України допускає введення в обіг купюри номіналом одна тисяча гривень.

Про це в ефірі радіо "Вести" розповіла глава НБУ Валерія Гонтарева.

Відповідаючи на питання ведучого, вона навіть сказала, кого точно не буде на новій банкноті.

Можу сказати Куліша (українського письменника Пантелеймона Куліша, – ред.) там не буде. Інше давайте потримаємо в таємниці,
– заінтригувала Гонтарева.

До слова, доцільність введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень Нацбанк вивчав ще у 2011 році.

Найбільшу на даний момент купюру номіналом в 500 гривень в Україні ввели 10 років тому – у 2006-му.

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Теги: Україна НБУ гроші Валерія Гонтарева Гривня
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