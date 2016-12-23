Сковорода відпочиває: в Україні може з'явитись нова банкнота

В Нацбанку не відкидають, що незабаром в Україні може з'явитись банкнота номіналом понад 500 гривень.

Національний банк України допускає введення в обіг купюри номіналом одна тисяча гривень.

Про це в ефірі радіо "Вести" розповіла глава НБУ Валерія Гонтарева.

Відповідаючи на питання ведучого, вона навіть сказала, кого точно не буде на новій банкноті.

Можу сказати Куліша (українського письменника Пантелеймона Куліша, – ред.) там не буде. Інше давайте потримаємо в таємниці,

– заінтригувала Гонтарева.

До слова, доцільність введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень Нацбанк вивчав ще у 2011 році.

Найбільшу на даний момент купюру номіналом в 500 гривень в Україні ввели 10 років тому – у 2006-му.

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