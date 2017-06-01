Смерть Любомира Гузара: з Блаженнійшим попрощались у Княжичах

31 травня відійшов у вічність Блаженнійший Любомир. У четвер його провели в останню путь у його резиденції у Княжичах.

У Княжичах з Гузаром попрощалась його найближча спільнота сестер, отців, Владик та семінаристів, з якими він проживав впродовж останніх років.



Вже ввечері 1 червня труна з тілом Блаженнійшого Любомира має прибути до Львова.

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Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнійшим Любомиром 2 і 3 червня в Архикатедральному Соборі Святого Юра.

У п’ятницю заупокійна літургія розпочнеться о 10:00, потім Собор буде відкритим упродовж всього дня та ночі, а вже в суботу після заупокійної служби, яка розпочнеться о 9:00, вулицями Львова пройде скорботна хода. Завершиться захід у Храмі Святого Архистратига Михаїла.

До Києва тіло Блаженнійшого має прибути зранку неділі, 4 червня. У столиці з колишнім головою УГКЦ кияни та гості зможуть попрощатися упродовж неділі та ранку понеділка.

Прощання відбуватимуться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, де буде відслужено три божественних літургії у присутності його тлінних останків: о 7:30, о 9:00 та об 11:00.

Скорботна архієрейська божественна літургія з чином погребення відбудеться у понеділок, 5 червня об 11:00.

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31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир (Гузар).