Смертельна аварія в Києві: пішохода збили відразу два автомобілі

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Вночі в Києві на вулиці Лобановського трапилася смертельна аварія. Пішохода збили майже відразу два автомобілі.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.
Згідно з повідомленням, спершу пішохода збив автомобіль "Пежо". За його кермом перебувала дівчина, яка прямувала до автовокзалу. Після цього пішохід перелетів у повітрі близько 20 метрів і потрапив під колеса зустрічного "Шевроле".
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Зазначається, що смерть пішохода настала миттєво.