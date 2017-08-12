Смертельна аварія в Києві: пішохода збили відразу два автомобілі

Вночі в Києві на вулиці Лобановського трапилася смертельна аварія. Пішохода збили майже відразу два автомобілі.

Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, спершу пішохода збив автомобіль "Пежо". За його кермом перебувала дівчина, яка прямувала до автовокзалу. Після цього пішохід перелетів у повітрі близько 20 метрів і потрапив під колеса зустрічного "Шевроле".

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Зазначається, що смерть пішохода настала миттєво.