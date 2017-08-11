Смертельна пожежа в Києві: люди вистрибували з вікон, є загиблі

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У Шевченківському районі Києва горить квартира в багатоповерхівці, гасіння пожежі триває, загинули 3 людини.
Про це повідомили в прес-службі столичного управління ДНС.
За словами спікера управління Світлани Водолаги, один із загиблих – чоловік, який вистрибнув з вікна палаючої квартири, рятуючись від пожежі.
"Рятувальники довго не могли потрапити в квартиру через броньовані двері, довго встановлювали автодрабину. У квартирі виявили тіла ще двох осіб, їх особи встановлюються. Пожежу поки локалізовано, але не ліквідовано. Працюють 4 одиниці основної та спецтехніки та близько 20 чоловік особового складу", – повідомила вона.
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Сусіди розповіли, що власник квартири – жінка-інвалід, яка взяла до себе на проживання квартирантів.