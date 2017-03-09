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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Сміливці. Молодь у вишиванках прийшла до пам'ятника Шевченка в Криму

12:24, сьогодні 881 Читать новость на русском
Патріотична молодь в Сімферополі
Патріотична молодь в Сімферополі / Фото з соцмереж

9 березня пам'ять видатного українського поета та художника Тараса Шевченка вшанували навіть в анексованому Криму. На півострові відбулося покладання квітів до пам'ятника Кобзарю.

Про це пишуть користувачі соцмереж.

Зокрема, у Сімферополі окупанти заборонили принести квіти до пам’ятника Шевченкові. Хоча й влаштували показуху під наглядом поліції і телекамер.

Та все ж деякі патріоти таки наважились прийти до Кобзаря та ще й у вишиванках.

У Севастополі біля Шевченка теж поклали квіти, зокрема й синьо-жовтою символікою.

Теги: Україна Тарас Шевченко Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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