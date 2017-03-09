Сміливці. Молодь у вишиванках прийшла до пам'ятника Шевченка в Криму

9 березня пам'ять видатного українського поета та художника Тараса Шевченка вшанували навіть в анексованому Криму. На півострові відбулося покладання квітів до пам'ятника Кобзарю.
Про це пишуть користувачі соцмереж.
Зокрема, у Сімферополі окупанти заборонили принести квіти до пам’ятника Шевченкові. Хоча й влаштували показуху під наглядом поліції і телекамер.
Та все ж деякі патріоти таки наважились прийти до Кобзаря та ще й у вишиванках.
У Севастополі біля Шевченка теж поклали квіти, зокрема й синьо-жовтою символікою.