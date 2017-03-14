Сотні людей другий вечір поспіль збираються на Майдані: онлайн-трансляція

Акція на підтримку блокади розпочалась на Майдані Незалежності у Києві.

Під час мітингу 13 березня людей закликали у вівторок о 19:00 прийти на Майдан Незалежності у Києві, щоб висловити свою підтримку активістам, що ведуть блокаду торгівлі з окупантами на Донбасі.

За оцінками журналістів, зібралось вже близько тисячі людей.

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За тим, що відбувається в центрі столиці можна стежити в онлайн-трансляції.

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ розігнала 16 редут блокади торгівлі з окупантами у Кривому Торці. 43 блокувальників затримали нібито за зберігання зброї. Після півночі більшість з них відпустили, багато затриманих були травмовані.



Ввечері 13 березня в обласних центрах України люди вийшли на протести на підтримку блокади.