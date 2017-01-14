Споживчий бум в Україні. Люди почали активно витрачати свої заощадження

За час економічної кризи у 2014-2015 роках українців відмовилися від зайвих витрат та робили заощадження на чорний день. Однак, зараз відчувши легке поліпшення ситуації в економіці, українці почали активно витрачати свої заощадження.

Про це йдеться у матеріалі видання "Фокус".

Так, у листопаді 2016 було продано 7,4 тисяч нових автомобілів, це майже н 50 % більше ніж у 2015.

Крім того, за даними дослідницької компанії GfK Ukraine, обсяг продажів побутової техніки і електроніки в Україні за третій квартал минулого року склали 15 млрд гривень, що на 31% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

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Ростуть продажі і на ринку нерухомості. За січень - жовтень будівельні компанії побудували квадратних метрів на 51,3 млрд гривень, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Схожа ситуація і на продуктовому ринку – українці перестають економити на продуктах харчування.

Однак журналіст додає, що споживчий бум триватиме не довго.

Без припливу інвестицій негативне сальдо платіжного балансу призведе до ослаблення гривні і знову стримає зрослі апетити громадян, - пише видання.