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Стали відомі розміри стипендії на 2017 рік

16:44, сьогодні 164 Читать новость на русском
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Студенти-відмінники отримуватимуть стипендію 1600 гривень уже з наступного року. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Мінімальна ж стипендія становитиме 1100 гривень.

Нараховуватимуть виплати відповідно до рейтингу. Основний критерій для отримання грошей – успішність у навчанні.

Для тих, хто навчається на непопулярних, але важливих спеціальностях, стипендії будуть вищими.

Мова йде про вчителів математики, інформатики, деяких природничих наук, деякі інженерні спеціальності, такі як гірництво, нафтогазова справа, стипендія встановлюється в розмірі 1400 гривень, підвищена для відмінників – 2360 гривень,
– розповів заступник міністра освіти Володимир Ковтунець.

Читайте також: Стипендії у 2000 грн: чи реально це та як студенту їх отримати

Нагадаємо, Кабмін розділив стипендіальний фонд на дві частини. На виплату кращим студентам виділили трохи менше трьох мільярдів. Майже така ж сума передбачена для студентів з малозабезпечених сімей.

Теги: Україна освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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