Стало відомо ім'я єдиного українця, що увійшов до списку 500 мільярдерів світу

Агентство Bloomberg опублікувало список найбагатших людей планети.

Зауважимо, до списку з 500 товстосумів потрапив лише один українець – олігарх Рінат Ахметов, який посів 483 сходинку.

Його статки оцінюються у 3,66 мільярда доларів.

Рейтинг базується на даних Нью-Йоркської фінансової біржі.

Зауважимо, що минулого року до списку не потрапив жоден із українців.

Найбагатшою людиною світу є засновник корпорації Microsoft – Білл Гейтс.

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