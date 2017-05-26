Стало відомо про колосальний борг України перед ВООЗ

Україна заборгувала Всесвітній організації охорони здоров’я 26 мільйонів гривень.

Інформацію про це підтвердив прем'єр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє ВВС.

За словами Гройсмана, борг утворився через діяльність його попередників.

"Чим це викликано? Банальною справою. У 2014 році після "хазяйновитих" управлінців на державному рахунку України було 108 тисяч гривень. Ви уявіть, які виклики стояли перед урядом Яценюка в 2014 – 2015 роках… Можливо, ці питання відійшли на другий план", – сказав Гройсман.

Читайте також: Не спокушайтеся. Економіст пояснив, чому кредит від Світового банку не допоможе