10:17
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині
Випуск новин
22:34, 4 червня
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Страшний вибух стався під Києвом, є жертва

08:29, сьогодні 6652 Читать новость на русском
Страшний вибух стався під Києвом, є жертви
Страшний вибух стався під Києвом, є жертви / Фото з Facebook

У місті Вишгород під Києвом уночі у житловому будинку прогримів вибух. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двох госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання Vyshgorod.city.

Трагедія сталася на проспекті Мазепи, 5. Вибух прогримів у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Ударна хвиля була настільки сильною, що у будинку повилітали шибки та вікна.

За попередніми даними, внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє осіб – у реанімації. Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. Поліція, пожежна та газова служби зараз це з'ясовують.

Теги: Україна Київ Вибух Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": мысль о том, что все российское лучшее – миф
Ольга Черненко 6111
Саудовская Аравия может стать разменной монетой в
4 червня, 22:00 Саудовская Аравия может стать разменной монетой в "большой игре" Путина
Олексій Нікольський 4331
Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
4 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
3195
Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы
4 червня, 19:08 Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы "искусственного кормления"
Юрий Касьянов 5517
За що Україні варто подякувати Путіну?
4 червня, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 6467
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Геращенко пропонує розширити список причин, через які заборонятимуть в'їзд в Україну
 7 травня , 16:44
Порошенко похизувався очищеними рядами СБУ
 24 березня , 12:01
Обстріляна Авдіївка досі залишається без світла
 31 березня , 08:43
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук