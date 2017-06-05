Страшний вибух стався під Києвом, є жертва

У місті Вишгород під Києвом уночі у житловому будинку прогримів вибух. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двох госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання Vyshgorod.city.

Трагедія сталася на проспекті Мазепи, 5. Вибух прогримів у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Ударна хвиля була настільки сильною, що у будинку повилітали шибки та вікна.

За попередніми даними, внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє осіб – у реанімації. Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. Поліція, пожежна та газова служби зараз це з'ясовують.