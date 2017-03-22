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Терористи зазнали серйозних втрат під Маріуполем, – волонтери

15:01, сьогодні 999 Читать новость на русском
Українські воїни дали серйозну відсіч проросійським підрозділам на Донбасі
Українські воїни дали серйозну відсіч проросійським підрозділам на Донбасі / РБК

Бойовики серйозно постраждали під Маріуполем унаслідок боїв зі Збройними силами України, які відбулися 21 березня.

Про це повідомляє центр волонтерів People's Project на своїй сторінці у Facebook.

"Отримали повідомлення від хлопців на передовій, що після вчорашніх боїв з окупантами, було ліквідовано близько десяти російських орків і більше десяти їхніх терористів отримали поранення", – зазначили волонтери.

За їхніми словами, точнішу інформацію щодо втрат терористів має надати прес-центр штабу АТО.

Крім того, вони сподіваються, що ці цифри будуть ще вагомішими.

Читайте також: Загострення в АТО: бойовики знову гатять по Водяному

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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