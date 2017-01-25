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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

The Wall Street Journal назвав справжнє джерело компромату на Трампа

09:05, сьогодні 643 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / usnews.com

Відоме американське видання The Wall Street Journal вважає, що одним із головних осіб, які надали компрометуючу інформацію на Дональда Трампа, є президент Російсько-Американської торгової палати в США Сергій Мілліан.

За даними видання, третина доповіді екс-співробітника британської розвідки Крістофера Стіла складається зі свідчень Мілліана. Йдеться, що саме цей чиновник розповів про компрометуюче відео з Трампом, а також про змову його штабу з Росією для атаки на сервери Демократичної партії США. У самій доповіді є підтвердження цих слів з інших джерел.

Натомість росіянин назвав зібраний компромат дезінформацією, що нічого немає спільного з реальністю, однак водночас ухилився від відповіді, чи спілкувався з автором публікації компромату.

Як відомо, BuzzFeed оприлюднив 35-сторінкове досьє, де розповідається, що Росія має компромат на президента США. Там також зазначається, що Росія протягом 5 років мала вплив на Трампа.

Раніше агенство Reuters повідомило, що компромат на 45-го президента США Дональда Трампа збирав колишній співробітник британської таємної розвідки MI-6 Крістофер Стіл.

Теги: Новини Росії Дональд Трамп
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