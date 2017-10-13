22:26
13 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. CNN захворів
Вєсті Кремля
22:03, сьогодні
Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан Павла Гриба. Інспекція СІЗО
Випуск новин
22:16, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Тихоокеанська держава Вануату заявила, що продаватиме громадянство за біткойни

19:05, сьогодні 318 Читать новость на русском
Вануату
Вануату / Фото з вільних джерел

Республіка Вануату – держава в Меланезії, розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебріди в південній частині Тихого океану.

Саме уряд Вануату першим у світі виявив подібну ініціативу, пише RTTNews. Так зване "інвестиційне громадянство" коштує 200 тисяч доларів, що за поточним курсом коштує менш як 35 біткойнів.

Громадянство Вануату дає право на безвізовий в'їзд до 116 держав, зокрема більшість країн Європи. Взагалі, Республіка Вануату має багато туристичних плюсів.

Тут зокрема немає прибуткового податку і податку на спадщину, а також діє нульова ставка податку на прибуток підприємств.

Читайте також: Курс біткойна б'є нові рекорди

Навіть давати чайові вважається непристойним, про що наполегливо і невтомно нагадує Туристична служба Вануату, вочевидь, уже звикнувши до постійних непорозумінь через незнання іноземцями місцевих звичаїв.

Однак не все так прекрасно, адже життя в тропіках ніколи не буває достатньо безпечним. На початку місяця, наприклад, жителям північного острова Оба (Амба) довелось евакуюватися через виверження вулкана Манар-ВУІ.

Теги: Біткойн гроші
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
сьогодні, 22:01 Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
Наталя Ромашова 857
Кому заважає Уляна Супрун
сьогодні, 21:00 Кому заважає Уляна Супрун
Тетяна Мартинюк 227
Які хитрі кроки зробила Росія у ПАРЄ
сьогодні, 20:00 Які хитрі кроки зробила Росія у ПАРЄ
Тарас Березовець 206
Как Украина защищает свои интересы
сьогодні, 19:00 Как Украина защищает свои интересы
Павло Казарін 158
Мітинг у Києві 17 жовтня: хто, коли і з якими вимогами
сьогодні, 18:13 Мітинг у Києві 17 жовтня: хто, коли і з якими вимогами
2295
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Хто така Неля Штепа і чому одіозна екс-мер Слов’янська має сидіти
 21 вересня , 18:00
Силовики з Донбасу побили та викрали бійця АТО в Рівному, – нардеп
30 червня , 13:42
Різанина у російському Сургуті: потерпілий вказав на промовисту деталь
20 серпня , 12:14
Порошенко забрав громадянство не тільки в Артеменка, а й в екс-заступника Саакашвілі – документ
 4 травня , 16:44
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук