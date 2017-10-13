Республіка Вануату – держава в Меланезії, розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебріди в південній частині Тихого океану.

Саме уряд Вануату першим у світі виявив подібну ініціативу, пише RTTNews. Так зване "інвестиційне громадянство" коштує 200 тисяч доларів, що за поточним курсом коштує менш як 35 біткойнів.

Громадянство Вануату дає право на безвізовий в'їзд до 116 держав, зокрема більшість країн Європи. Взагалі, Республіка Вануату має багато туристичних плюсів.

Тут зокрема немає прибуткового податку і податку на спадщину, а також діє нульова ставка податку на прибуток підприємств.

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Навіть давати чайові вважається непристойним, про що наполегливо і невтомно нагадує Туристична служба Вануату, вочевидь, уже звикнувши до постійних непорозумінь через незнання іноземцями місцевих звичаїв.

Однак не все так прекрасно, адже життя в тропіках ніколи не буває достатньо безпечним. На початку місяця, наприклад, жителям північного острова Оба (Амба) довелось евакуюватися через виверження вулкана Манар-ВУІ.