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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тіло Любомира Гузара привезли в Київ

21:45, сьогодні 675 Читать новость на русском

Кортеж Блаженнішого Любомира Гузара вже у Києві. Його привезли до головного Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Труну вже встановили всередині храму, передає кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Вже розпочалася служба. Перші кияни прийшли попрощатися з Блаженнішим.

Двері храму будуть відчиненими усю ніч. Тож всі бажаючі матимуть змогу прийти і віддати останню шану Патріарху.

Читайте також: Його проводжали оплесками: як прощалися з великим українцем Любомиром Гузаром

Протягом ночі у храмі читатимуть Євангеліє. А завтра відправлять три літургії.

Церемоня прощання завершиться у понеділок, 5 червня, близько 10:30. Вже об 11 годині почнеться церемонія поховання. Свій останній спочинок Любомир Гузар знайде під вівтарем Патріаршого собору Воскресіння Христового. Це символічно, бо саме він заклав перший камінь на початку будівництва храму.

Теги: Київ Україна Любомир Гузар релігія українці УГКЦ
Джерело: 24 Канал
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