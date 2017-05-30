Троє людей захворіли на смертельну хворобу у Києві, є перша жертва

У Києві зафіксовано три випадки захворювання на ботулізм, один випадок закінчився летально.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держспоживслужби у Києві.

Як відомо, люди споживали в’ялену рибу промислового виробництва, яку купили у місцевій торгівельній мережі.

"Летальний випадок захворювання на ботулізм зареєстрований у громадянина 1976 року народження, який 24.05.2017, зі слів дружини, вживав у їжу в’ялену рибу промислового виробництва. У інших двох випадках захворювання на ботулізм, постраждалі також своє захворювання пов’язують із вживанням у їжу тарані та в’яленого коропа промислового виробництва", – йдеться у повідомленні.

У Києві розпочато проведення епідеміологічного розслідування у зв'язку з захворюваннями на ботулізм.

Виробником рибної продукції є ФОП Меркулов А. В. (м. Світловодськ, Кіровоградської області), відправником рибної продукції є ТОВ "ЧУДО-ЮДО" (м. Світловодськ, Кіровоградської області). Продукція була придбана у гіпермаркеті "Караван" та супермаркеті "Мегамаркет",

– зазначили у КМДА.

У Київській міськдержадміністрації рекомендують киянам та гостям міста утриматися від вживання у їжу в’яленої риби до з'ясування обставин.

Нагадаємо, у 2015 році у Києві три людини підчепили ботулізм після того, як з’їли рибу і сирокопчені продукти.



Довідка: Ботулізм – важке токсичне інфекційне захворювання, в результаті якого вражається нервова система. Важка форма захворювання може призвести до летального результату.