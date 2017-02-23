Ціни на хліб неприємно вразили українців

В Україні на тлі чергового підвищення цін на продукти зросла вартість хліба та випічки.
Ціни на хліб виросли в середньому на 10-15%, пише Соцпортал.
Зокрема, буханка "Українського" у київських магазинах зараз коштує в середньому 11,60, хоча раніше ціна була суттєво нижчою.
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Співробітники "Київхлібу" пояснюють, що здорожчання енергетичних ресурсів та перегляд розміру мінімальної зарплати змушує виробників та постачальників продукції змінювати вартість виробів.