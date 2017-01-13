Ціни на спирт значно виростуть

Держпідприємство "Укрспирт" в 2017 році підвищить ціни на спирт в два етапи.

Ціни з січня зростуть на 10,6%, а з березня ще на 8%, пише "Інтерфакс-Україна".

Зростання цін в компанії пояснили економічними обставинами, а також тим, що ціни не піднімалися з квітня 2016 року.

Останній раз ціни на спирт підвищувалися в квітні 2016 року в 17-18%. З квітня 2016 року відбулася значне подорожчання сировини – на 14%, палива та електроенергії – майже на 24%, відповідно виникла необхідність підвищити ціни на спирт, /

– пояснили в компанії.

До того ж "Укрспирт" має намір підвищити ціни не тільки на спирт, а й на всі види спиртовмісної продукції.

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