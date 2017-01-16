Турецький вантажний літак розбився в Киргизії: відео з місця трагедії

Вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 744 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія).

Про це повідомив начальник Центру управління кризовими ситуаціями МНС Киргизстану Мухаммед Сваров, пише "Інтерфакс-Україна".

"Вантажний літак турецької авіакомпанії, який виконував рейс із Гонконгу, зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту Манас у столиці Киргизії через складні погодні умови. У районі падіння горять два будинки, розташовані на дачній ділянці", – заявив Сваров.

Наразі невідомо, чи перебували люди в двох будинках, на які впав літак. Також як і раніше невідома доля екіпажу Boeing. За словами Сварова, перебували щонайменше два пілотіи і технічні працівники.

За попередніми даними, літак належить турецькій авіакомпанії Turkish Airlines.

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