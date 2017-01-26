У боротьбі з Ukrlandfarming Гонтаревій доведеться переступити через прем'єра, – Карасьов

Створюючи агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка проблеми, в Нацбанку провокують не тільки економічну, а й політичну дестабілізацію в країні.

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні виступив на підтримку національного виробника, оскільки бачить всі наслідки банкрутства Ukrlandfarming.

"Здоровий глузд у цій ситуації безумовно на боці Гройсмана. Позицію і дії господині Нацбанку в конфлікті з Бахматюком важко пояснити турботою про інтереси держави. Так, за власником холдингу числяться заборгованість двох його банків Нацбанку – він виступав поручителем за кредитами. Бахматюк від боргів не відмовляється, але просить про відстрочення на декілька років. Закінчиться епопея з війною на Сході, Україна відкриється для ринку капіталу, і борги Нацбанку, так само як і іншим кредиторам, повернуть. Поки ж будуть платити відсотки. Чесна пропозиція, справедлива? У відомих зарубіжних банках і інвестиційних фондах вважають, що так. Проти тільки НБУ – виймай з бізнесу живі гроші зараз, коли посівна, коли треба закуповувати паливо, добрива, насіння. І не має значення, що сотні тисяч гектар залишаться незасіяними, розвалиться найбільший агровиробник країни. І наслідки цього розвалу, хочу вам сказати, будуть не тільки економічні. Десятки тисяч селянських сімей в різних регіонах проклянуть цю владу, яка нічого не зробила, показавши, що вміє лише руйнувати", – написав Вадим Карасьов.

На думку політолога, якщо Гонтарева продовжить атакувати агрохолдинг Бахматюка, то їй доведеться "переступити" через прем'єра і уряд.

"Прем'єр пообіцяв підтримати аграріїв, захистити від атак керівництва Національного банку. Дуже скоро ми дізнаємося, чий авторитет в очах президента сильніше – прем'єра чи Гонтаревої. Чи готова Гонтарева переступити через прем'єра, уряд і далі гнути свою лінію? Ситуація цікава. На кону не тільки доля агрохолдингу, а й авторитет прем'єра", – зазначає політолог.

Як повідомлялося, під час візиту до Хмельницької області прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв підтримку агрохолдингу Ukrlandfarming і іншим найбільшим національним виробникам, які зіткнулися з тиском з боку НБУ, податкової та інших держструктур. Прем'єр підкреслив, що особисто обговорить конфлікт Нацбанку і Ukrlandfarming безпосередньо з главою НБУ Валерією Гонтаревою. "Ще раз хочу підтвердити, що моя позиція наступна – не потрібно заважати тим, хто створює національний продукт. Потрібно допомагати тим, хто створює робочі місця", – заявив глава уряду.

Раніше власник найбільшого агрохолдингу України Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з главою Національного банку України Валерією Гонтаревою. У компанії вважають, що Гонтарева має особисту зацікавленість в знищенні найбільшої аграрного виробника в Україні.