У Черкасах обговорили нові тарифи на теплову енергію

У п'ятницю, 11 серпня, у приміщенні Черкаської торгово-промислової палати відбулися відкриті слухання питання перегляду тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання для ПАТ "Черкаське хімволокно".

А також погодження та затвердження інвестиційної програми ПАТ "Черкаське хімволокно" з транспортування теплової енергії на 2017 рік.

До слухань долучились активні жителі міста та представників Черкаської міської ради.

У планах – збільшити діючий тариф на теплову енергію для категорії населення 894,34 грн/Гкал на 9,24% до величини 977,00 грн./Гкал, що все одно є найнижчим тарифом на теплову енергію в Україні.

Так, тариф підвищать майже на 10%. За словами директора черкаської ТЕЦ Михайла Фальянова, ціни збільшили через зростання цін на газ і вугілля.

"У будь-якому випадку ми повинні підтягувати вартість тарифів під вартість цих складових, і, відповідно, у нас підвищується рівень тарифів, в принципі, однаково з рівнем палива", - зазначив Фальянов.

У Черкаській обладміністрації відзначили, що підвищення тарифів необхідне і для того, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно та якісно.

Якщо ж тарифи не піднімуть, то ПАТ "Черкаське хімволокно" не зможе закупити паливо і провести ремонти.

Це загрожує тим, що мільйони жителів Черкас залишаться без гарячої води і опалення.

Зміни діючих тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення та гарячого водопостачання з 01.10.2017 забезпечить надійність та безперебійність проходження опалювального сезону 2017-2018 років та якість комунальної послуги.

Основними напрямками інвестиційної програми транспортування та постачання теплової енергії ПАТ "Черкаське хімволокно" на 2017 рік:

– зменшення понаднормативних втрат теплової енергії в теплових мережах;

– поліпшення гідравлічного режиму теплових мереж;

– зменшення експлуатаційних витрат при транспортуванні теплової енергії;

– забезпечення безперебійного, якісного та надійного теплозабезпечення споживачів м. Черкаси.