У Черкасах юні козаки підкорювали стихії природи

Не тільки хлопці, але й дівчата босоніж ходили по розпеченому вугіллі, показували прийоми бойового гопака та обтирались снігом.

Пройтися кільканадцять разів по розпеченому вугіллі для Іллі Галича – не проблема. 14-річний юнак запевняє: йому зовсім не боляче. Таким чином школяр розвиває у собі витримку.

Вогнем і холодом зміцнюють тіло майже півсотні черкаських вихованців школи бойового гопака. Колись так загартовувались і козаки-характерники.

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А дух юні послідовники козаків зміцнюють через бойовий гопак. Його елементи схожі на прийоми рукопашного бою. Придумали своєрідний танок ще на Запорізькій Січі.

До кінця зими – понад місяць, а діти уже запланували: щойно потепліє, підуть у походи. Влітку традиційно попливуть човнами через Дніпро.

