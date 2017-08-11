У Данії затонула найбільша приватна субмарина у світі

Підводний човен "Наутілус" зник ще вчора ввечері, 10 серпня. Сьогодні ж військово-морські сили Данії повідомили, що знайшли судно.

Воно дрейфувало на півдні Копенгагена, повідомляє The Associated Press.

На борту перебував власник і розробник субмарини Пітер Медсен. Його вдалось врятувати. Проте на судні можуть перебувати ще до восьми осіб.

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Офіційної версії, чому субмарина затонула, наразі немає. Та Медсен зазначив, що "незначна проблема з бластною цистерною перетворилася на головне питання" у справі затонулого судна.

Зазначимо, що "Наутілус" – це найбільший приватний підводний човен у світі. Його водотоннажність складає 32 тонни. Довжина субмарини – близько 18 метрів, а ширина – 2 метра.