17:57
17 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Капітан Медведєв. Еміграція Леніна
Вєсті Кремля
22:04, 16 лютого
Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між
Вєсті.UA
19:43, 16 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Військовим дозволили стріляти у бойовиків. Перекриття руху у Києві
Випуск новин
17:23, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

У ДФС готують чергову "несподіванку" для ФОПів, які закрилися

16:57, сьогодні 3468 Читать новость на русском
На ФОПів чекають перевірки
На ФОПів чекають перевірки

Державна фіскальна служба перевірить всіх ФОПів, які закрилися з початку 2017 року, коли вступили в силу зміни до нарахування єдиного податку.

Про це заявив голова ДФС Роман Насіров. Він зазначив, що , що процес перевірок встановлено законодавством, і він буде проходити у встановленому порядку, пише УНІАН.

Багато з тих, хто закрилися, це були непрацюючі суб'єкти господарської діяльності. Причому не працювали вони вже рік або два. Тому їх перевірити не так важко. Але були і такі випадки, коли ми розуміємо, але це важко довести, що підприємство працювало, але просто нічого не декларував,
– заявив Роман Насіров.

Керівник фіскалів заявив, що з початку 2017 року в Україні відкрилося 28 тисяч нових ФОПів. В той же час після того як 27 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи фізичних осіб-підприємців, за тиждень, до 4 січня, в Україні закрилося понад 10 тисяч ФОПів. Вже 6 січня їх кількість досягла 128 тисяч.

Читайте також: Нові податки: як буде виживати бізнес

До слова, лише за 2016 рік в Україні збанкрутували понад 1,5 тисяч підприємств. А значна частина існуючих ФОПів має чималу заборгованість перед держбюджетом.

Теги: Україна Роман Насіров Державна фіскальна служба
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
сьогодні, 16:15 Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
532
Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
сьогодні, 14:25 Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
Євгенія Мазур 2176
Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
сьогодні, 08:24 Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
Ольга Черненко 1492
Постскриптум. Майданы не бывают заказными
16 лютого, 23:30 Постскриптум. Майданы не бывают заказными
617
США продолжают увеличивать запасы нефти
16 лютого, 22:28 США продолжают увеличивать запасы нефти
Злой Одессит 1477
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Керівництво Нацбанку їздитиме на таксі за 350 гривень за кілометр
 24 жовтня 2016 , 11:30
Кличко може повернути собі чемпіонський пояс за версією WBA
2 листопада 2016 , 10:23
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук