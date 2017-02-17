У ДФС готують чергову "несподіванку" для ФОПів, які закрилися

Державна фіскальна служба перевірить всіх ФОПів, які закрилися з початку 2017 року, коли вступили в силу зміни до нарахування єдиного податку.

Про це заявив голова ДФС Роман Насіров. Він зазначив, що , що процес перевірок встановлено законодавством, і він буде проходити у встановленому порядку, пише УНІАН.

Багато з тих, хто закрилися, це були непрацюючі суб'єкти господарської діяльності. Причому не працювали вони вже рік або два. Тому їх перевірити не так важко. Але були і такі випадки, коли ми розуміємо, але це важко довести, що підприємство працювало, але просто нічого не декларував,

– заявив Роман Насіров.

Керівник фіскалів заявив, що з початку 2017 року в Україні відкрилося 28 тисяч нових ФОПів. В той же час після того як 27 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи фізичних осіб-підприємців, за тиждень, до 4 січня, в Україні закрилося понад 10 тисяч ФОПів. Вже 6 січня їх кількість досягла 128 тисяч.

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До слова, лише за 2016 рік в Україні збанкрутували понад 1,5 тисяч підприємств. А значна частина існуючих ФОПів має чималу заборгованість перед держбюджетом.