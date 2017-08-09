У Фінляндії зникла група українських заробітчан, – ЗМІ

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Більшу частину групи становили громадяни України – 37 осіб.
Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle. Зниклі поїхали за кордон на сезонні заробітки: збирання лісової ягоди. Разом з українцями зникли також 3 естонців.
Прибувши на місце – північ країни – вони не отримали жодного житла. "Кинутих" робітників забезпечували ночівлею та харчами – прохання про допомогу робочим 30 липня надійшла до секретаря місцевого мисливського клубу
Групу розмістили в мисливському будиночку клубу. Про участь роботодавців у долі привезених у Фінляндію робочих портал не повідомляє.
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Для робітників був організований збір харчування, в якому також взяли участь представники місцевої церкви. Але 8 серпня, коли до збирачів ягід приїхали представники клубу, їх слідів в хатині не було виявлено. Місцеперебування робітників на даний момент невідомо.