У Франції відкрили першу у світі дорогу із сонячних батарей

Поки що це відрізок шляху завдовжки лише 1 кілометр і працюватиме у тестовому режимі.
Складається "сонячний шлях" із майже трьох тисяч панелей. Вагу машин вони здатні витримувати завдяки кільком шарам пластику.
При цьому таке шосе може забезпечити вуличним світлом містечко із населенням у 5 тисяч протягом цілого року.
Експерти підрахували, що мільйон кілометрів таких доріг можуть забезпечити електроенергією усю Францію. Будівництво експериментального шляху коштувало французам 5 мільйонів євро. Проект фінансували за державний кошт.
До слова, вперше безпілотна вантажівка зробила успішний рейс.
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