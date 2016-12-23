У Франції відкрили першу у світі дорогу із сонячних батарей

Поки що це відрізок шляху завдовжки лише 1 кілометр і працюватиме у тестовому режимі.

Складається "сонячний шлях" із майже трьох тисяч панелей. Вагу машин вони здатні витримувати завдяки кільком шарам пластику. При цьому таке шосе може забезпечити вуличним світлом містечко із населенням у 5 тисяч протягом цілого року. Експерти підрахували, що мільйон кілометрів таких доріг можуть забезпечити електроенергією усю Францію. Будівництво експериментального шляху коштувало французам 5 мільйонів євро. Проект фінансували за державний кошт. До слова, вперше безпілотна вантажівка зробила успішний рейс.

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