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Телеканал новин 24 У Франції відкрили першу у світі дорогу із сонячних батарей
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Франції відкрили першу у світі дорогу із сонячних батарей

17:59, 22 грудня 1550 Читать новость на русском
Дорога із сонячних батарей
Дорога із сонячних батарей / 24 Канал

Поки що це відрізок шляху завдовжки лише 1 кілометр і працюватиме у тестовому режимі.

Складається "сонячний шлях" із майже трьох тисяч панелей. Вагу машин вони здатні витримувати завдяки кільком шарам пластику.

При цьому таке шосе може забезпечити вуличним світлом містечко із населенням у 5 тисяч протягом цілого року.

Експерти підрахували, що мільйон кілометрів таких доріг можуть забезпечити електроенергією усю Францію. Будівництво експериментального шляху коштувало французам 5 мільйонів євро. Проект фінансували за державний кошт.

До слова, вперше безпілотна вантажівка зробила успішний рейс.

Теги: Франція
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