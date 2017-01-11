У Генштабі роз’яснили ситуацію із призовом до війська офіцерів запасу

Рішення про призов на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вишів і ще не служили у війську, наразі не прийняте.

Про це розповів заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк, повідомляє ЛІГА.net.

Він додав, що таке рішення можуть прийняти в залежності від того, скільки офіцерів-контрактників скористаються можливістю звільнитися з військової служби.

При цьому Андрусяк наголосив, що залучення офіцерів запасу, які будуть проходити службу за призовом, до участі в АТО можливо тільки добровільно.

Полковник пояснив, що згідно із законом про вдосконалення порядку проходження служби, в особливий період може бути запроваджено призов офіцерського складу строком на 18 місяців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до лав Збройних сил України у 2017 році додатково призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри університетів, проте не служили в армії.