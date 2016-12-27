У Івано-Франківську зробили гучну заяву щодо звільненої полонянки Сворак

У Івано-Франківську стверджують, що жителька міста Ольга Сворак, яку терористи передали українській стороні, не має жодного стосунку до журналістської діяльності.

Про це написав редактор місцевого видання "Курс" Сергій Борис на свої сторінці у Facebook.

"Звільнена з полону франківська журналістка вже їде додому". Заголовки такі - хоч ридай на радощах. Та не було та нема ніякої франківської журналістки Ольги Сворак. Було дівчисько, яке щоразу вилітало з роботи за крадіжки і, не буду уточнювати, хрінову поведінку. І всім тут це відомо", – підкреслив він.

Також редактор розкритикував рішення на неї обміняти 15 терористів.

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Нагадаємо, 27 грудня бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. Звільнені жінки заявили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними".



Додамо, блогер Мирослав Олешко своєю чергою стверджує, що ці дві полонянки, насправді є завербованими сепаратистками.