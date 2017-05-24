У Кабміні схвалили далекоглядний проект Енергетичної стратегії України

Керуючий комітет при Кабінеті міністрів України під керівництвом віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона на засіданні схвалив проект Енергетичної стратегії України до 2035 року.

Як розповіла член цього комітету, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко у коментарі УНІАН, він, зокрема, передбачає максимальне зниження енергоємності ВВП і відмову від використання дефіцитного вугілля антрацитової групи.

"На сьогоднішньому засіданні Керуючого комітету під керівництвом Володимира Кістіона було схвалено проект Енергетичної стратегії України до 2035 року. Документ розроблявся в прозорому режимі, в ньому максимально усунено можливі фактори лобізму та його метою є зниження енергоємності ВВП", – зауважила вона.

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За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції, документ є основою для майбутньої дорожньої карти та "зеленим світлом" для інвесторів.

Також Бойко підкреслила, що пріоритети енергетичної політики України, які вказано у стратегії, – це відмова від антрацитового вугілля, подальше використання атомної енергетики, інтеграція об'єднаної енергосистеми України у європейський ринок електроенергії, перенесення пунктів прийому-передачі транзитного газу зі східного на західний кордон України, перехід до стимулюючого тарифоутворення для енергокомпаній тощо.

Крім того, посадовець додала, що Кістіон доручив Міненерговугілля внести остаточні правки й узгодити текст стратегії з іншими зацікавленими органами виконавчої влади.

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"У нас офіційно від Керуючого комітету – тиждень на літредакторів і підготовку візуалізації. Далі – обговорення на базі Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, далі – розсилка в зацікавлені органи виконавчої влади та обов'язкова публікація", – наголосила Бойко.