У Каневі запустили сучасний завод м'ясорубок

Компанія KTD Group запустила виробництво електром'ясорубок на своєму першому заводі Купава в місті Канів.

На його потужностях вже ведеться виробництво повного циклу пральних машин, електрочайників з англійської контактною групою Strix, міксерів, тепловентиляторів та іншої дрібної побутової техніка під брендом Saturn й іншими марками під замовлення. Також компанія добудовує новий завод холодильників і духовок в Черкасах, в який буде інвестовано 23 млн доларів, при цьому запуск першої черги цього заводу з виробництва духовок запланований вже на початок квітня цього року.

Олександр Кузін, глава представництва "Електролюкс", який побував сьогодні на відкритті заводу електром'ясорубок в Каневі, високо оцінив якість і рівень збірки, що випускається. Розглядається можливість запуску виробництва на потужностях KTD Group деяких найменувань побутової техніки для цієї всесвітньо відомої компанії.

Завдяки налагодженій дилерській мережі продукція заводу реалізується як в Україні, так і поставляється в країни СНД і ЄС, зокрема в Угорщину, Румунію, Польщу, Чехію, Словаччину, Францію, а також в ОАЕ і країни Африки.

На цьому KTD Group не збирається зупинятися і влітку цього року почнеться повномасштабне виробництво холодильників з найвищим класом енергозбереження А +++ і функцією NO FROST. З таким стандартом енергозбереження виробляють свою продукцію далеко не всі європейські заводи холодильників. При цьому українські споживачі отримають лояльну ціну і можливість економити на рахунках за електрику. Виробництво духовок розраховане на 200 тисяч одиниць в рік, холодильників – 300 тисяч на рік, при цьому сумарно всієї побутової техніки KTD Group планує найближчим часом проводити понад 1млн штук в рік і працевлаштувати понад 1 тисячу працівників.

У KTD Group також входять 553 регіональних роздрібних магазинів побутової техніки франчайзингової мережі E-ELECTRIC.UA, кілька торгових марок техніки, світильників й інших товарів народного споживання. Також в наступному році готується до запуску виробництво приватних літаків малої авіації.

Один з пріоритетів KTD Group – активні продажі на ринках Європи, Африки та країн Перської затоки.

Президент компанії KTD Group Громико Олександр, який також є головою Асоціації виробників і Коаліції "За Детінізацію економіки", а також Олександр Кузін відзначили, що європейські покупці дуже лояльні до продукції Made in Ukraine і разом висловили впевненість, що, якщо уряд реалізує програму по детінізації економіки, спрощення і зниження податків, захистить Українського виробника від контрабанди і сірого імпорту, то Україну чекають лавиноподібні інвестиції і промисловий бум.