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У Києві двірник зґвалтував дитину

11:24, сьогодні 881 Читать новость на русском
Зґвалтування у Києві
Зґвалтування у Києві / Поліція

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 8-річного хлопчика.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Подія трапилася в Подільському районі столиці. Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Кривдником дитини виявився 33-річний уродженець Дніпропетровської області, який працював у Києві двірником. Чоловік неодружений.

За інформацією поліції, чоловік помітив хлопця у маршрутці, почав з ним говорити на цензуровані теми та пішов за дитиною до будинку.

Коли в під’їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині і нецензурно висловлюватися. Силою зняв із хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом,
– розповіли у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 12 років неволі.

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Теги: Київ Кримінал
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