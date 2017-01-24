У Києві двірник зґвалтував дитину

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 8-річного хлопчика.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Подія трапилася в Подільському районі столиці. Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Кривдником дитини виявився 33-річний уродженець Дніпропетровської області, який працював у Києві двірником. Чоловік неодружений.

За інформацією поліції, чоловік помітив хлопця у маршрутці, почав з ним говорити на цензуровані теми та пішов за дитиною до будинку.

Коли в під’їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині і нецензурно висловлюватися. Силою зняв із хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом,

– розповіли у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 12 років неволі.

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