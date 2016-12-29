У Києві хочуть переіменувати станцію метро

Київрада має намір переіменувати станцію "Петрівка" у "Почайну".

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Для метрополітену зміна назв – не новинка. За 56 років роботи уже перейменовано 13 станцій, причому одну аж двічі (Площа Калініна – Площа Жовтневої революції – Майдан Незалежності),

– мовиться у повідомленні.

У метрополітені також попросили киян висловлювати свою думку щодо переіменування. Кияни таку ініціативу сприймають по-різному.

Читайте також: Як курсуватиме транспорт в Києві на свята: з'явився розклад