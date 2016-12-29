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У Києві хочуть переіменувати станцію метро

14:51, сьогодні 576 Читать новость на русском
"Петрівка" / Вікіпедія

Київрада має намір переіменувати станцію "Петрівка" у "Почайну".

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Для метрополітену зміна назв – не новинка. За 56 років роботи уже перейменовано 13 станцій, причому одну аж двічі (Площа Калініна – Площа Жовтневої революції – Майдан Незалежності),
– мовиться у повідомленні.

У метрополітені також попросили киян висловлювати свою думку щодо переіменування. Кияни таку ініціативу сприймають по-різному.

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Теги: Україна Київ метро
Джерело: 24 Канал
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