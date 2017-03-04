У Києві посеред ночі зрізали канатну дорогу, працівники підозрюють рейдерство

У Києві близько 4 години ночі представники благоустрою столиці почали демонтовувати канатну дорогу через Дніпро. Як розповідають працівники, трохи нахабно зрізали бензопилою, і вони просто попадали вниз.

Є також інформація, що ці троси пошкодили тролейбусні проводи.

За словами адміністратора тролей Олексія Гречка, представники благоустрою мали при собі внутрішній документ і так і не пояснили чому вони це роблять. Про цьому Гречко наголошує, вони всі документи та дозволи мають, тож чому винила така ситуація не розуміють.

Він також додав, що разом з комунальниками приїхало понад десять людей, які схожі на "тітушок".

Не обійшлось без штовханини. Це трапилось на висоті 12 метрів, там комунальники спробували виштовхати працівників. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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Наразі працівники викликали поліцію, кажуть – їм боятись нічого, бо мають усі дозвільні документи.

Щодо можливих причин ситуації, що виникла, Гречко припускає рейдерське захоплення, хоч додає – підтверджень цього він поки немає.