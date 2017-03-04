12:12
4 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00: Мітинг повій. Госпіталізація Насірова
Випуск новин
00:47, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві посеред ночі зрізали канатну дорогу, працівники підозрюють рейдерство

11:21, сьогодні 292 Читать новость на русском
Тролей почали зносити о 4 ночі
Тролей почали зносити о 4 ночі / 24 канал

У Києві близько 4 години ночі представники благоустрою столиці почали демонтовувати канатну дорогу через Дніпро. Як розповідають працівники, трохи нахабно зрізали бензопилою, і вони просто попадали вниз.

Є також інформація, що ці троси пошкодили тролейбусні проводи.

За словами адміністратора тролей Олексія Гречка, представники благоустрою мали при собі внутрішній документ і так і не пояснили чому вони це роблять. Про цьому Гречко наголошує, вони всі документи та дозволи мають, тож чому винила така ситуація не розуміють.

Він також додав, що разом з комунальниками приїхало понад десять людей, які схожі на "тітушок".

Не обійшлось без штовханини. Це трапилось на висоті 12 метрів, там комунальники спробували виштовхати працівників. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Читайте також: Життя за МАФ: жінка мало не вчинила суїцид через демонтаж її кіоску

Наразі працівники викликали поліцію, кажуть – їм боятись нічого, бо мають усі дозвільні документи.

Щодо можливих причин ситуації, що виникла, Гречко припускає рейдерське захоплення, хоч додає – підтверджень цього він поки немає.

Теги: Україна Київ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
8 березня вже зовсім близько: топ-10 подарунків до 100 гривень
сьогодні, 10:00 8 березня вже зовсім близько: топ-10 подарунків до 100 гривень
Анастасія Ковач-Петрушенко 861
Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
3 березня, 13:15 Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
Безпека
сьогодні, 08:46 Безпека "понад усе", або Чим для Трампа є призначення МакМастера
Катерина Одарченко 803
Украинских солдат начали обучать методами России и террористических организаций
3 березня, 22:19 Украинских солдат начали обучать методами России и террористических организаций
Цві Аріелі 3549
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
3 березня, 21:04 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
1253
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Бійців військової частини на Львівщині годують їжею з хробаками: опубліковані фото
 28 лютого , 18:43
Лутковська розповіла, як Росія робить з українців рабів
 21 січня , 12:23
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук