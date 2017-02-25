У Києві відкрили пам'ятник відомій поетесі
16:48, сьогодні 37 Читать новость на русском
У Києві відкрили бронзовий пам'ятник поетесі Олені Телізі.
Скульптуру відкрили в Бабиному Яру, де Телігу, діячку ОУН, розстріляла у 1942 році німецька влада.
Монумент готували десять років, адже саме стільки тривав конкурс. Впродовж цього часу проект намагалися закрити.
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Як розповідають історики, Теліга завжди ефектно одягалася. Саме такою, в капелюшку і на підборах, її виліпили скульптори.
Джерело: 24 Канал
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