У Києві відкрили пам'ятник відомій поетесі

У Києві відкрили бронзовий пам'ятник поетесі Олені Телізі.

Скульптуру відкрили в Бабиному Яру, де Телігу, діячку ОУН, розстріляла у 1942 році німецька влада.

Монумент готували десять років, адже саме стільки тривав конкурс. Впродовж цього часу проект намагалися закрити.

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Як розповідають історики, Теліга завжди ефектно одягалася. Саме такою, в капелюшку і на підборах, її виліпили скульптори.