У Києві застрелили адвоката

У Дніпровському районі Києва застрелили адвоката.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Подія трапилася вночі на вулиці Микільсько-Слобідська.
За інформацією поліції, чоловіка знайшли у калюжі крові – його доправили до лікарні, де він помер від отриманого поранення.
За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову,
– повідомили у поліції.
Загиблим виявився 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.
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