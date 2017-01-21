У Києві застрелили адвоката

У Дніпровському районі Києва застрелили адвоката.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Подія трапилася вночі на вулиці Микільсько-Слобідська.

За інформацією поліції, чоловіка знайшли у калюжі крові – його доправили до лікарні, де він помер від отриманого поранення.

За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову,

– повідомили у поліції.

Загиблим виявився 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.

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