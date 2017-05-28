У Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай

Поблизу залізничного вокзалу у столиці України з рейок зійшов трамвай, який рухався за маршрутом №3.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на очевидців інциденту.

Так, під час повороту зі станції Старовокзальна на вулицю Борщагівська частина трамвая зійшла з рейок.

Також видання зазначає, що неподалік від місця події виникли проблеми з іншим трамваєм.

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Подробиць про причини аварії наразі немає. Втім відомо, що трамваї №1 та №3 наразі не курсують.