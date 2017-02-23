У колишніх чиновників КМДА проводять масові обшуки
15:37, сьогодні 79 Читать новость на русском
У столиці поліція разом зі співробітниками управління захисту економіки провели 24 обшуки у колишніх посадовців КМДА та Київради, які можуть бути причетними до земельної оборудки.
Про це повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган на своїй сторінці Facebook.
Чиновники незаконно передали у приватну власність понад 45 гектарів землі київського заказника "Жуків острів". Чотирьом з них повідомили про підозру.
Зловмисники створювали фіктивні кооперативи і незаконно через рішення Київради передавали землі заказника у їхнє підпорядкування. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад мільйон гривень та документи, які підтверджують злочинну діяльність.
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Джерело: 24 Канал
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