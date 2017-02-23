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У колишніх чиновників КМДА проводять масові обшуки

15:37, сьогодні 79 Читать новость на русском

У столиці поліція разом зі співробітниками управління захисту економіки провели 24 обшуки у колишніх посадовців КМДА та Київради, які можуть бути причетними до земельної оборудки.

Про це повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган на своїй сторінці Facebook.

Чиновники незаконно передали у приватну власність понад 45 гектарів землі київського заказника "Жуків острів". Чотирьом з них повідомили про підозру.

Зловмисники створювали фіктивні кооперативи і незаконно через рішення Київради передавали землі заказника у їхнє підпорядкування. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад мільйон гривень та документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Читайте також: Харківську міськраду підозрюють у незаконній передачі землі

Теги: Україна Київ Поліція КМДА Корупція гроші
Джерело: 24 Канал
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