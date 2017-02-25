У Львові показали скульптури художника-фантома
12:32, сьогодні 61 Читать новость на русском
Унікальні скульптури художника-невидимки презентували у Львові.
Митець ніколи не називає свого імені і не показує обличчя, а у своїх роботах втілює власні сни.
Виставку "Машинаріус" до Львова привіз чернігівський колекціонер Сергій Ковтун. Саме він три року тому натрапив на унікальні скульптури невідомого митця з Хмельницького.
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Фантазія автора створює неймовірний світ механічних людей. Свої скульптури фантом складає із шкіри, металу і технічних запчастин, навіть таких несподіваних, як фотоапарат.
Усі свої витвори митець створює в єдиному екземплярі. Деякі ідеї для робіт подає і колекціонер Сергій Ковтун. Він допомагає шукає і деталі для скульптур.
Джерело: 24 Канал
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