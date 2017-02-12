У Львові пролунав вибух

На подвір'ї житлової багатоповерхівки у Львові невідомий підірвав гранату, обійшлось без жертв.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Львова.

Інцидент стався вранці 12 лютого на подвір‘ї житлового багатоповерхового будинку на вул. Городоцькій. Підривником виявився 54-річний житель багатоповерхівки. Раніше чоловік вже був судимий.

"Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння разом з приятелем він стояв на сходовій клітці будинку і, зі слів товариша, скаржився на невдоволеність від життя. Після чого пішов до свого помешкання взяв гранату і кинув її на подвір‘я", – йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, він кинув гранату після сварки з дружиною, оскільки "йому набридло так жити".

Як повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі, правоохоронці затримали зловмисника. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї". Чоловікові загрожує позбавленням волі на строк до семи років.