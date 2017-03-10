У Львові знімають історичний бойовик: з'явились перші ексклюзивні кадри

У Львові знімають перший історичний бойовик про короля Данила Галицького. За роботу взявся львівський режисер Тарас Химич.

Львівський режисер Тарас Химич раніше знімав документальні фільми, історичні хроніки, а недавно представив свій перший художній фільм "Жива", знятий на основі реальних подій, про реальні долі упівців. Тепер же режисер оголосив, що почав і уже навіть встиг зняти частину наступної стрічки – "Король Данило".

Це позитивна історія. Це та територія де я живу і це історія, яка сталася давно, але на цій землі. Воно безпосередньо стосується всіх нас,

– заявив рижесер.

Локації, де зніматимуть, будуть відповідати місцям історичних подій. Імен акторів режисер наразі не оприлюднює, але обіцяє, обрали тих, хто несе у собі дух цієї землі. Покажуть не лише саму постать Данила, а й потужну імперію. Обіцяють масові бої і максимальне наближення до історичної епохи.

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