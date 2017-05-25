У МЗС розповіли деталі страшної аварії з українцями у Росії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть п'яти українців, які потрапили у ДТП в Росії. Дані щодо шостого українця уточнюються.

Інформацію повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"П'ять громадян України загинули в ДТП в Новгородської області. Дані по ще одному уточнюються", – зазначив він.

Натомість у Новгородському управлінні ДІБДР запевняють, що на ділянці траси Москва-Санкт-Петербург (М10) внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло шість осіб.

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"Інформація про ДТП під населеним пунктом Первомайське надійшла оперативникам близько 05:40. Попередньо, водій мінівена "Renault" з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку "Renault". В результаті аварії в мінівені загинули на місці водій і п'ять пасажирів. У вантажівці ніхто не постраждав", – запевнили у Новгородському управлінні.

Нагадаємо, 25 травня у Новгородській області Росії мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію з вантажівкою. За попередніми даними, шестеро громадян України загинули.