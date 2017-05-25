У МЗС розповіли деталі страшної аварії з українцями у Росії

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть п'яти українців, які потрапили у ДТП в Росії. Дані щодо шостого українця уточнюються.
Інформацію повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".
"П'ять громадян України загинули в ДТП в Новгородської області. Дані по ще одному уточнюються", – зазначив він.
Натомість у Новгородському управлінні ДІБДР запевняють, що на ділянці траси Москва-Санкт-Петербург (М10) внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло шість осіб.
Читайте також: Вбивство мотоцикліста у Києві: поліція підозрює віце-чемпіона світу з сумо
"Інформація про ДТП під населеним пунктом Первомайське надійшла оперативникам близько 05:40. Попередньо, водій мінівена "Renault" з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку "Renault". В результаті аварії в мінівені загинули на місці водій і п'ять пасажирів. У вантажівці ніхто не постраждав", – запевнили у Новгородському управлінні.
Нагадаємо, 25 травня у Новгородській області Росії мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію з вантажівкою. За попередніми даними, шестеро громадян України загинули.