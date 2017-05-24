У Пенсійному фонді є лише кошти на половину мінімальних пенсій, – Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, якими є основні недоліки теперішньої пенсійної системи.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

Думаю, ні в кого немає сумніву, що та пенсійна система, яка є на сьогодні в Україні, вона нікого не влаштовує. Вона не влаштовує в першу чергу самих пенсіонерів, бо із 12 мільйонів наших пенсіонерів, які чесно працювали, платили внески у пенсійний фонд, які розраховували, що коли вони вийдуть на пенсію, то вони матимуть гідну пенсію... Так от – із 12 мільйонів 8,5 отримують мінімальну пенсію на рівні сьогодні 1312 гривень,

– констатував урядовець.

Міністр визнав, що на ці гроші фізично в Україні на сьогодні прожити неможливо.

"Ця система абсолютно несправедлива: людина, яка працювала 35-40 років і людина, яка працювала 15 років отримують однакову пенсію. Найцікавіше – щоб виплатити ці мізерні пенсії, власних коштів Пенсійного фонду не вистачає рівно на половину – мало того, що система несправедлива і в ній панує зрівнялівка, так ще й коштів для виплат немає рівно на половину", – зазначив Андрій Рева.

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